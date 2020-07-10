Almanya’da 15 bin PKK’lı fink atıyor

ALMANYA, ülkede sözde yasak olan ancak etkin bir alan tanınan terör örgütünün faaliyetlerini bir kez daha itiraf etti. Almanya'da iç istihbarattan sorumlu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), dün düzenlediği basın toplantısında 2019 yılı raporunu açıkladı. BfV'nin raporunda eli kanlı örgütü PKK, "Almanya'daki üye sayısı en fazla olan yabancı örgüt" olarak tanımlanıyor.PKK'NIN Almanya'daki aktif üye sayısı rapora göre 14 bin 500. Raporda, PKK'nın siyasi propagandasını büyük etkinliklerle popülerleştirmeye çalıştığı belirtiliyor. Kürdistan İslam Cemaati (ÇIK), Demokratik Aleviler Federasyonu (FEDA) ve Ezidi Merkez Birliği (NAV- YEK), raporda PKK'ya yakın dernekler arasında gösterildi. PKK'nın Avrupa çapında örgütlendiği belirtilirken, "gösterilere katılım düşük" yorumu yapıldı.RAPORDA, PKK'nın özellikle Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı operasyon sonrası Almanya'dan adam toplamaya yoğunlaştığı yer aldı. Diyarbakır annelerinin başlattığı çocuklarını geri talep eylemlerine de değinilen raporda, KCK üyesinin örgütün bir propaganda yayınına verdiği cevap niteliğindeki demeç aktarıldı. Raporda ayrıca, PKK'nın gerilla birliğinde görev alan en az 4 Alman'ın öldüğü de vurgulandı.BU olayların, PKK'nın Almanya'dan adam topladığını gösterdiğine değinilen raporda, ölenlerin bazılarının Alman sol grup üyesi oldukları kaydedildi. 2013 Haziran'dan bu yana Almanya'dan 270 kişinin PKK saflarına katıldığı, bunların 23'ünün öldüğü ve 135'inin Almanya'ya geri döndüğü belirtildi. Raporda, "Ölen Alman PKK'lılar, gitmeden ve PKK tarafından eğitilmeden önce aşırı sol örgütleriyle ilişkiliydi" denildi.DHKP-C örgütüne yakın olan ve Türkiye'de konserleri yasaklanan Grup Yorum da tekrar Alman istihbarat raporunda yer aldı. Raporda, Türkiye'de silahlı mücadele yürüten DHKP-C'nin Almanya'yı arka cephe olarak gördüğü belirtildi. Raporda, "Organizasyon, burada çeşitli propaganda aktiviteleri yürütüyor. Başlıca temel faaliyet alanlarından biri DHKP-C'ye yakınlığıyla bilinen müzik grubu Grup Yorum konserleri" ifadesi bulunuyor.ALMANAnayasayı Koruma Örgütü, bu yılki raporunda da 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin arkasındaki terör örgütü FETÖ'yü es geçti. Anayasayı Koruma Dairesi, FETÖ'ye raporunda yine yer vermezken, bu örgütün Almanya'daki faaliyetlerini de mercek altına almadı.Murat TOSUN/BERLİN