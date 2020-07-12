Sıla yolu’nda kurusıkı hapis

Trabzonlu Murat Bayrak (68), 24 Haziran'da otomobili ile tek başına sıla yolculuğuna çıktı. Almanya'da yaşayan Bayrak'ın, Sırbistan gümrüğünde otomobili arandı. Aracın torpido gözünde kurusıkı tabanca bulundu. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Bayrak'ın, en az altı ay hapis yatması öngörülüyor.EŞİNE yardımcı olabilmek için Samsun'dan Belgrad'a gelen Sevinç Bayrak, "Babam ocak ayında vefat edince Türkiye'ye gittim. Pandemiden dolayı dönemedim. Eşim sınırlar açılınca yola çıktı. Torpido gözünde unuttuğu kurusıkı silah başına dert oldu. Çok üzgün ve çaresizim. Yardım bekliyorum" diye konuştu.Aracının torpido gözünde kurusıkı silah yakalatan Murat Bayrak, 24 Haziran'dan bu yana tutuklu bulunuyor.Eşine yardımcı olmak için Samsun'dan Belgrad'a giden Sevinç Bayrak, "Konu ile Belgrad Büyükelçimiz Tanju Bilgiç çok ilgilendi. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan yardım istiyorum. Kendisini çok seviyorum" dedi.YAKLAŞIK 50 yıldır Almanya'nın Monheim kentinde yaşadıklarını söyleyen Sevinç Bayrak, "Bu iş başımıza gelince aklımıza ilk SABAH'ın Sıla Yolu Hizmet İstasyonu ve devlet büyüklerimiz geldi. Reisimizin bize de yardımcı olacağını düşünüyorum. Beni eşime, çocuklarımı babalarına kavuşturun. Eşimi ziyaret ettiğimde kendisini tanıyamadım. Bitkin durumdaydı. Hayatından endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.