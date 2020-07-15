Ayasofya yolcusu kalmasın

Danıştay kararıyla müze statüsü kaldırılan ve ibadete açılan Ayasofya, Avrupalı Türklerde büyük sevince yol açtı. Bu heyecanı görenler, Ayasofya'da namaz kılmak için sabırsızlanan Türkler için tur düzenlenmeye başladı. En büyük talep, açılış günü olan 24 Temmuz'da ilk cuma namazına yoğunlaştı.AYASOFYA'NIN yeniden ibadete açılmasını yıllardır beklediklerini dile getiren Avrupalı Türkler, "Açılış gününe, o tarihi ana tanıklık etmek istiyoruz" dedi. Koronavirüs dolayısıyla bu yıl tatili düşünmeyen Türkler ise "Ayasofya ziyareti bambaşka bir duygu olacak. Sabırsızlanıyoruz" dedi.TUR ücretleri 640 eurodan başlarken, buna koronavirüs testi ücreti, seyahat sigortası, İstanbul, Bursa ve Yalova'yı kapsayan 5 gün 4 gece seyahat dahil edildi. Çamlıca, Eyüp Sultan, Sultanahmet ve Ayasofya, Bursa Ulu Cami, Emir Sultan Camisi ve Yeşil Türbe ziyaretleri de kapsama alındı. Fiyat ise 639 ila 729 euro.