Arabulucu ama taraflı

ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini yeniden görevlendirmesi üzerine apar topar Yunanistan ve Kıbrıs'a gitti. Ziyaret öncesi açıklama yapan ve AB Dönem Başkanı olarak Yunanistan ve Kıbrıs ile tam dayanışma içinde olduklarını dile getiren Maas, tarafını belli edip Türkiye'yi eleştirdi.TÜRKİYE'NİN Oruç Reis için yeni Navtex mesajı yayınlaması sonrası Maas, Türkiye'nin gerginliği artırdığı mesajı verip, "Türkiye'yi Yunanistan ile açılmış olan diyalog penceresine tek taraflı adımlarla zarar vermemeye çağırıyoruz" dedi. Maas, Türkiye'nin yetki tartışması yaşanan bölgelerde doğal gaz arama çalışması yürütmemesini istedi.