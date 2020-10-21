Barbie Hürrem

Ortadoğulu bir firma, Meryem Uzerli'nin canlandırdığı Hürrem Sultan karakterinin Barbie bebeklerini yaptı. Hürrem bebeklerin çok yakın bir tarihte başta Ortadoğu olmak üzere birçok ülkede satışa sunulacağı açıklandı. Sosyal medyada da "Hürrem bebekler Barbie'ye rakip çıkar" yorumu yapıldı. 5 aylık hamile olan oyuncu, bebekleri görünce büyük sevinç yaşadı.UZERLİ'NİN bir başka sevinci ise Kovan filmindeki rolüyle Amerika'da düzenlenen Chelsea Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanması oldu. Uzerli, "Hollywood'daki önemli isimler oyunculuğumu ödüllendirdiği için çok mutluyum" dedi. Eylem Kaftan'ın yönetmenliğini üstlendiği yapım, "En iyi film", "En iyi yönetmen" ve "En iyi senaryo" ödüllerinin de sahibi oldu.