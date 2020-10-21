Brüksel’de ırkçı dehşet

Olay hafta sonunda meydana geldi. Irkçı Vlaams Nationalisten yandaşları Puurs kentinde bir yürüyüş düzenledi. Bu sırada ırkçıların kullandığı güzergahtan geçen bir otomobilde bulunan üç Türk genci, bir anda saldırıya uğradı. Irkçıların linç etmek istediği gençlerin otomobili saldırıda büyük hasar gördü. Linçten kurtulmak isteyen gençler canlarını zor kurtarırken, bu kez sosyal linç girdi devreye.BELÇİKA basını "Göstericilerin üzerine araba sürdüler" haberleriyle olayı çarpıtınca, polis devreye girdi ve üç genci gözaltına aldı. Y.Ö. ve K.A. isimli iki genç 18 saat sonra serbest bırakılırken, aracı kullanan E.A. (19) ise hâlâ gözaltında tutuluyor. Hafta sonunda Mechelen Adliyesi'nde nöbetçi hakim karşısına çıkartılan E.A.'nın gözaltı süresi "ek soruşturma" bahanesiyle 48 saat uzatıldı.GENCİN avukatı Hakan Hüsnü Erzurumlu, gözaltı süresinin uzatılmasına bir anlam veremediğini açıkladı. Erzurumlu, "Aslında olay çok açık. Ancak, aşırı sağcılar pazar günü tekrar yürüyecek. Sanırım güvenlik güçlerinin görüşü doğrultusunda binlerce aşırı sağcıyı kışkırtmamak için gözaltı süresi uzatıldı. Müvekkilim kurban edildi. Henüz 19 yaşında ve kendi halinde bir genç gözaltında tutuluyor" diye konuştu. BRÜKSELAVUKAT Erzurumlu, "Olaydan hemen sonra yerel medyada çıkan haberlerde bazı siyasi şahsiyetlerin yaptığı açıklamalarda olayın gerçek mahiyetiyle ilgili çok erken kanaat ve çıkarımlar dile getirilmiş olması, gözaltına alınan gençlerimiz ve aileleri başta olmak üzere, bizleri üzdü ve endişelendirdi" dedi. Olayı Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy ile Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen de yakından takip ediyor.ANVERS Başkonsolosu Kesmen, "Aileler ve avukatlarıyla yakın temas içinde kaldık. Olayın gerçek mahiyetinin anlaşılmaya başlamasıyla birlikte, iki genç serbest bırakıldı. Aracı kullanan gencin de serbest bırakılacağına inanıyoruz" dedi. Çocuklarının ve kendilerinin can ve mal güvenliklerinden endişe eden E.A.'nın anne ve babası, "Çocuğumuzun tek suçu yanlış zamanda yanlış yerde olması" dedi.