Alkışlar Helge Lindh’e

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, Federal Meclis'teki konuşmasında ırkçılara ateş püsküren ve Müslüman toplumuna sahip çıkan Wuppertal Milletvekili Lindh'e teşekkür etti. Lindh'in yaptığı konuşmayı paylaşan Mesut Özil, "Günümüzde Alman, Fransız veya Avrupa İslam'ı gibi tartışmalar var. Alman, Fransız veya Avrupa İslam'ı yoktur. İslam bir kıtanın veya bir kültürün parçası değildir" diye konuştu.ÖZİL, "İslam her yerde evrensel bir dindir. İslamofobi hakkında konuşma cesaretine sahip olduğu için Helge Lindh'e teşekkür ediyor ve saygılar sunuyorum" paylaşımını yaptı. Helge Lindh de Mesut Özil'e konuşmasını paylaştığı için teşekkür etti. Lindh, "Özil'in konuşmamı paylaşması beni şaşırttı. İnsanlar, Müslüman veya her türlü insan düşmanlığının çözüm değil, asıl sorun olduğunu görmeli" dedi.LİNDH, konuşmasında ülkedeki Müslümanlara sahip çıkıyor. Irkçı Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) Müslümanları hedef aldığı bir tasarıyı yerden yere vuran Lindh, "Sizin asıl derdiniz fanatizm falan değil, doğrudan Müslümanlar ve İslamiyet. Açık söylemek gerekirse, İslam falan sizin umurunuzda bile değil. Asıl konu, Müslüman karşıtlığı ırkçılıktır. İslam düşmanlığıdır" ifadelerini kullandı.KONUŞMASINDA Müslümanların Almanya için yaptıklarından dolayı anıtı hak ettiklerini belirten Lindh, "Müslümanların yaptıkları için bir anıta ihtiyaç duyuyoruz" diye konuştu. Son yıllarda gereksiz İslam tartışmalarından dolayı özür dileyen Lindh, "AfD bu gereksiz tartışmaların bir ürünüdür. Demokrasi ile oynayan, insanlarla da oynar. Ve bu oyunun kurbanlarından biri de özellikle ayrımcılığın kurbanı olan Müslümanlar" dedi.