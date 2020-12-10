Gerçekten korkunç

Koronavirüste birinci dalgayı diğer ülkelere nazaran daha hafif atlatan Almanya, ikinci dalganın altında kalmamak için yeni önlemler almayı planlıyor. Dün mecliste koronavirüste son durum hakkında dramatik bir konuşma yapan Başbakan Angela Merkel, temas kısıtlamasının önemine değindi. Kuzey Ren Vestfalya Başbakanı Armin Laschet ise sert önlemler alınabileceğinin sinyalini verdi ve, "Durum açıkçası korkunç" diye konuştu.BAŞBAKAN Angela Merkel, vaka sayısının ve buna paralel olarak ölüm sayısının giderek artmasının Noel'den önce önlem alınmasını zaruri kıldığını belirtti. Merkel, "Eğer Noel öncesi birçok temasımız olur ve ardından da büyükanne ile büyükbabamızla geçirdiğimiz son Noel bu olursa, bir şeyleri ihmal etmiş oluruz. Bunu yapmamalıyız" dedi ve yeni önlemler alınmasını isteyerek, "Bilim insanlarını dinleyelim" dedi.İNSANLARA "Temasları en aza indirgeyin" çağrısında bulunan Merkel, sıcak şarap ve krep büfelerinin kapalı kalacak olmasından üzüntü duyduğunu belirtirken, "Ama bunun bedelini günde 590 insanın ölmesiyle ödeyeceksek, bu kabul edilebilir değildir" dedi. NRW Başbakanı Laschet de, Noel'den yeni yıl tatillerinin sonuna kadar ülkenin tamamen kapatılabileğini söyledi.HÜKÜMET, üst üste alınan önlemlerin işe yaramaması nedeniyle daha sıkı tedbirler almayı planlıyor. Eyaletler ise şimdiden harekete geçti. Baden Württemberg ve Bavyera eyaletlerinden sonra şimdi de Hessen Eyaleti'nin bazı şehirlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Buna göre Offenbach, Main Kinzig ve Gross Gerau bölgelerinde yeni kısıtlamalar 11 Aralık ile 10 Ocak 2021 tarihleri arasında geçerli olacak.ALMANYA'DA siyasiler yeni önlemleri tartışırken, Robert Koch Enstitüsü ülkede koronavirüsten son 24 saat içinde 590 kişinin öldüğünü açıkladı. Bu, Almanya'da şimdiye kadar bir günde kayıtlara geçen en yüksek ölüm sayısı oldu. Daha önce bir günde en fazla 487 kişi yaşamını yitirmişti. Test kriterleri değişmesine rağmen günlük vaka sayısı ise yine 20 bini geçti ve 20 bin 815 olarak belirlendi.ALMANYA Sağlık Bakanı, tuzlu su veya alkol içeren bazı maddelerle yapılan gargaranın koronavirüse yakalanma riskini belki azaltabileceğini söyledi. Ancak bunun bilimsel olarak kanıtlanmadığı için de, genel bir gargara tavsiyesinde bulunmadı.