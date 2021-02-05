Manastırda skandal!

Almanya'nın Speyer kentindeki bir manastırda görev yapan rahibelerin, yetim çocukları işadamlarına kiraladıklarına dair soruşturmada skandal rapor ortaya çıktı. Geçen ay sonuçlanan ve cezaların ne olduğuna ilişkin bilginin dahi saklı tutulduğu davada ele alınan raporun bir bölümünü ABD merkezli Daily Beast gazetesi yayınladı. Raporda, manastıra alınan yetim çocukların seks kölesi olarak kullanıldıkları ortaya çıktı.OLAYIN mağdurlarından 63 yaşındaki Karl Haucke, duruşmada, 11-14 yaşları arasında haftada en az bir kez, genellikle birden fazla rahip tarafından tacize uğradığını anlattı: Bize ne yapıldığını tarif edecek sözümüz yok. Raporun yayınlanmasını engellemek de yeniden istismara uğramak gibiydi. Artık neredeyse hiç uyumuyorum, yine kâbuslar görüyorum, ilaçlarımı değiştirmek zorunda kaldım. Kiliseye olan inancımı ise uzun zaman önce kaybettim.Köln Başpiskopusu Rainer Maria Woelki'nin söz konusu raporu görmek isteyen sekiz gazeteciye gizlilik anlaşması imzalamayı talep ettiği, gazetecilerin bu anlaşmaya yanaşmadığı da ortaya çıktı. Bu gelişmeden sonra Daily Beast, raporu ele geçirip bölümleri yayınlamaya başladı.Piskopos Kalr Heinz Wiesmann, raporun kamuoyuna açıklanamayacak kadar şoke edici olduğunu ifade etti. Wiesmann, raporu okuduktan sonra kendine gelebilmek için bir ay izne ayrıldığını da aktardı. Raporda, erkek çocukların katılmaya zorlandıkları seks partilerinden döndükten sonra rahibelerce kıyafetlerini kırıştırdıkları veya meni izleri olduğu gerekçesi ile cezalandırıldıkları da yer aldı.560 sayfalık raporda, 1960 ila 1970'li yıllar arasında manastırda rahibelerin, yetim çocukları, işadamları ve sapık rahiplere sattıkları gerçeği yer aldı. 8-14 yaşları arasındaki 175 çocuğun işadamlarına bazen haftalarca kiralandığı, bu çocukların evlat edinilmesinin engellendiği, manastırdan ayrılıp üniversiteye gittiklerinde dahi peşlerinin bırakılmadığı aktarıldı. Yurtlara giden rahibelerin, ilaç vererek uyuttukları çocukları satmaya devam ettiği de rapora yansıdı. FRANKFURT