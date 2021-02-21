Barış içinde birlikte yaşayalım

Irkçıterör saldırısına kurban giden 4'ü Türk 9 genç, katledilişlerinin birinci yılında düzenlenen tören ile anıldı. Anma töreni, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda katılımcı ile gerçekleşirken, ülkeden tek ve ortak ses yükseldi. Bir araya gelen Müslüman kuruluşları, Almanya Protestan Kilisesi, Hıristiyan Barış Örgütleri ile Alman ve Türk 38 dini cemaat ile sivil toplum kuruluşları, barış içerisinde birlikte yaşama çağrısı yaptı.ACILI kurban aileleri de Alman ırkçı Tobias Rathjen'in evlatlarını sadece göçmen oldukları için öldürdüğüne işaret edip, ırkçılığın artık son bulmasını istedi. Aileler, ırkçılık ile mücadelede kararlılık talep ederken, Hanau saldırısında aydınlatılmamış detayın kalmaması çağrısı yaptı. Aileler, NSU'da olduğu gibi katilin arkasında mutlaka destekçilerin olduğuna inandıklarını ve o destekçilerin bulunup yargılanmasını talep etti.ALMANYA Müslümanları Koordinasyon Konseyi (KRM), "Göçmenlere, Yahudilere, Romanlara, Müslümanlara, diğer azınlıklara yönelik saldırılar yalnızca Almanya'daki göçmenleri hedef almamakta. Bu saldırılar aynı zamanda ülkemizin sosyal ve siyasi düzenine yöneliktir. Bu ırkçı, yabancı düşmanı ve Müslüman karşıtı saldırılar ve bunların failleri, ülkemizde farklı dinlerden insanların bir arada yaşama kültürünü yok etmek istiyor" açıklamasında bulundu.Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ve beraberindeki heyet, Hanau saldırısının birinci yılında kurban aileleri ile yakınlarını yalnız bırakmadıDIŞİŞLERİ Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, kurban aileleri ile görüştükten sonra Sedat Gürbüz'ün mezarına giderek dua etti. Kıran, "Şunu bilmenizi isterim ki sizler evlatlarınızı, ailelerinizin bir ferdini kaybettiniz. 83 milyon Türkiye olarak ve dünyadaki Müslüman toplumu bu ailelerimizle dayanışma içerisinde. Ailelerimizin acısını, ailelerin bir ferdi olarak hissedecek şekilde yaşadık, yaşıyoruz, yaşayacağız ve bunu da hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız, peşini de bırakmayacağız" diye konuştu.KIRAN, Alman makamlarından olayın aydınlatılmasını beklediklerini de ifade etti. TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ise "Her hal ve koşulda yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yanında olacağız. İnsanlığın ve medeniyetlerin bu hastalıklı düşüncelere teslim olmaması için tarihten gelen sorumluluğumuzu bugün de yarın da devam ettireceğiz" dedi.