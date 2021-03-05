Konsolosluklar cumartesi de açık

Yurtdışındaki Türklerin her türlü sorununa çözüm üreten Türkiye, 10 yıl önce verilen çipli pasaportların süresinin dolması üzerine yaşanan yoğunluğun önüne geçmek için adım attı. Almanya'daki 13 başkonsolosluğun cumartesi günleri de işlem yapması kararlaştırıldı. Konsolosluklar, cumartesi günleri 10.00 ile 14.00 saatleri arasında açık olacak.HAZİRAN 2010 tarihi itibarıyla verilmeye başlanan ve geçerlilik süresi en uzun 10 yıl olan pasaportların yenilenmesi mecburiyeti sonrası söz konusu karar alındı. Yüzbinlerce Türk'ün haziran ayından itibaren zorunlu değişiklik ile karşı karşıya kalması üzerine başkonsolosluklarda yoğunluk oluşmuş, randevu almada sıkıntılar başlamıştı. FRANKFURTPANDEMİNİN de etkisi ile pasaport değiştirme randevusunun ileri tarihlere sarkması üzerine alınan karar doğrultusunda cumartesi günleri sadece pasaport işlemi yapılacak. Vatandaşlar, https:// www.konsolosluk.gov.tr sitesinden bağlı bulundukları konsolosluğu seçtikten sonra T.C. kimlik numarasını girip işlemini belirleyip cumartesi gününe randevu alabilecek.