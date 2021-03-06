Merkel’e destek azaldı

ALMAN ARD televizyonu Infratest dimap araştırma şirketine 'Deutschlandtrend' adı altında anket yaptırdı. Sonuç, ülkede 22 Kasım 2005 günü başbakanlık koltuğuna oturan Angela Merkel'e olan desteğin Nisan 2020'den beri kaydedilen en düşük oran olduğunu ortaya koydu.HÜKÜMETİN Merkel'den sonra en çok destek alan ismi, yüzde 48 ile Maliye Bakanı ve SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz oldu. Sağlık Bakanı Jens Spahn, yüzde 39 ile Kasım 2019'dan beri en düşük desteği aldı. Spahn'a destek geçen ay yüzde 51 olarak ankete yansımıştı. BERLİN