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Merkel’e destek azaldı

16 yıldır ’nın başbakanı olan ’e görevi bırakmasına yakın kamuoyu desteği azaldı. Merkel’e destek 5 puan düşerek yüzde 64’e geriledi

Giriş Tarihi: 6.3.2021 ABONE OL
Merkel’e destek azaldı
EN DÜŞÜK SEVİYE
ALMAN ARD televizyonu Infratest dimap araştırma şirketine 'Deutschlandtrend' adı altında anket yaptırdı. Sonuç, ülkede 22 Kasım 2005 günü başbakanlık koltuğuna oturan Angela Merkel'e olan desteğin Nisan 2020'den beri kaydedilen en düşük oran olduğunu ortaya koydu.

SAĞLIK BAKANI DİBİ GÖRDÜ
HÜKÜMETİN Merkel'den sonra en çok destek alan ismi, yüzde 48 ile Maliye Bakanı ve SPD'nin başbakan adayı Olaf Scholz oldu. Sağlık Bakanı Jens Spahn, yüzde 39 ile Kasım 2019'dan beri en düşük desteği aldı. Spahn'a destek geçen ay yüzde 51 olarak ankete yansımıştı. BERLİN
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Merkel’e destek azaldı
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