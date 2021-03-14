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’ye girişte form şartı

, yurtdışından ülkeye giriş yapacak yolculara 15 Mart’tan itibaren giriş formu doldurma zorunluluğu getirdi. Formu doldurmayan Türkiye’ye sokulmayacak

CENGİZ PARLAYAN
Giriş Tarihi: 14.3.2021 ABONE OL
Türkiye’ye girişte form şartı
İNTERNETTEN DOLDURULACAK
Türkiye'ye Giriş Formu olarak adlandırılan forma https://register.health.gov. tr internet adresinden ulaşılacak. Sitede bulunan bilgiler doldurulduktan sonra otomatik olarak HES (Hayat Eve Sığar) kodu oluşacak. Oluşturulan HES kodu, temas edilen kişilerin korona hastası veya temaslısı olması durumunda uyarı verecek. Bu sebeple bilgilerin doğruluğu ve güncelliği çok önem taşıyor.

YAPTIRIM UYGULANACAK
Formun uçuştan 72 saat öncesinden başlayarak uçuş saatine kadar doldurulması gerekiyor. Oluşturulan HES kodu, sınırlarda kontrol edilecek. Formun doldurulmaması veya yanıltıcı beyanda bulunulmasında ise adli ve idari yaptırım uygulanacak. Türk uyruklu olmayan veya Türkiye'de oturum izni bulunmayanların ülkeye girmesine izin verilmeyebilecek.
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Türkiye’ye girişte form şartı
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