Türkiye’ye girişte form şartı

Türkiye'ye Giriş Formu olarak adlandırılan forma https://register.health.gov. tr internet adresinden ulaşılacak. Sitede bulunan bilgiler doldurulduktan sonra otomatik olarak HES (Hayat Eve Sığar) kodu oluşacak. Oluşturulan HES kodu, temas edilen kişilerin korona hastası veya temaslısı olması durumunda uyarı verecek. Bu sebeple bilgilerin doğruluğu ve güncelliği çok önem taşıyor.Formun uçuştan 72 saat öncesinden başlayarak uçuş saatine kadar doldurulması gerekiyor. Oluşturulan HES kodu, sınırlarda kontrol edilecek. Formun doldurulmaması veya yanıltıcı beyanda bulunulmasında ise adli ve idari yaptırım uygulanacak. Türk uyruklu olmayan veya Türkiye'de oturum izni bulunmayanların ülkeye girmesine izin verilmeyebilecek.