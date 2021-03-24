BioNTech’e Bulgar kancası

Almanlarındünyaca ünlü otomobil fabrikası Volkswagen'in Türkiye'de fabrika açmak istediği dönem fabrikaya talip olan Bulgaristan, şimdi de BioNTech için devreye girdi. Korona aşısı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech'e, "Bulgaristan'a yatırım yap" çağrısı geldi. Bulgaristan hükümeti, bizzat ülke Başbakanı Boyko Borisov'un Şahin ile konuştuğunu bildirdi. Yapılan görüşmede Bulgaristan Başbakanı'nın, "Ülkemiz aşılamada tecrübeli. Bulgaristan'a gelip, ilaç ve aşı üretimini görmenizi isterim" diyerek Şahin'i Bulgaristan'a davet ettiği açıklandı. FRANKFURT