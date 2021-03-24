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Giriş Tarihi: 24.3.2021

BioNTech’e Bulgar kancası

BioNTech’e Bulgar kancası

BioNTech’in Türkiye’de üretim tesisi açmayı planlaması, Bulgaristan’ı harekete geçirdi. işinde de devreye giren uyanık Bulgarlar, ’e, “Tesisi Türkiye’de değil bizde açın” diyerek davet gönderdi

Almanların dünyaca ünlü otomobil fabrikası Volkswagen'in Türkiye'de fabrika açmak istediği dönem fabrikaya talip olan Bulgaristan, şimdi de BioNTech için devreye girdi. Korona aşısı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile eşi Dr. Özlem Türeci'nin kurduğu BioNTech'e, "Bulgaristan'a yatırım yap" çağrısı geldi. Bulgaristan hükümeti, bizzat ülke Başbakanı Boyko Borisov'un Şahin ile konuştuğunu bildirdi. Yapılan görüşmede Bulgaristan Başbakanı'nın, "Ülkemiz aşılamada tecrübeli. Bulgaristan'a gelip, ilaç ve aşı üretimini görmenizi isterim" diyerek Şahin'i Bulgaristan'a davet ettiği açıklandı. FRANKFURT
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BioNTech’e Bulgar kancası
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