Geceleri rahat uyuyor musun

TARİHLER 6 Nisan 2006 gününü gösterdiğinde Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı terör örgütünün kurbanı olan Halit Yozgat, önceki gün Kassel kentinde anıldı. Yozgat'ın adının verildiği meydandaki törende acısı her geçen gün artan baba İsmail Yozgat da bir konuşma yaptı. Yozgat konuşmasına, yetkililer tarafından ses düzeni kurulmamasını eleştirerek başladı ve "Ne yaparsanız yapın 6 Nisan'ı unutturamayacaksınız" dedi.YOZGAT daha sonra, NSU davasını gören Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nin verdiği kararı tanımadığını dile getirdi ve mahkeme başkanlığını yapan Manfred Götzl'a seslendi. Yozgat, "Herr Götzl geceleri rahat uyuyabiliyor musunuz?" dedi. Cezaları az bulan Yozgat, oğlunun NSU tarafından öldürüldüğünü öğrendiğinden bu yana onun doğduğu ve öldürüldüğü caddeye isminin verilmesini istiyor.TÖRENE katılan Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer, "Acımızı dindirmenin maalesef bir yolu yok. Bu cinayetlere ilişkin tüm gerçeklerin ortaya çıkarılamadığını da üzülerek gözlemliyoruz. Son birkaç yılda Hessen Eyaleti'nde yaşadığımız vahim gelişmeler, ırkçılığın nasıl bir zehir olduğunu bize tekrar tekrar hatırlattı. Bugün yine, yeniden aşırı sağcı ve ırkçı şiddeti en kuvvetli biçimde kınıyoruz ve bu hastalıktan kurtulmamız için çok daha güçlü ve kararlı bir mücadele gerektiğine inanıyoruz" dedi.MÜNİH Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde 2013 yılında başlayıp 2018'de sona eren NSU davasında ömür boyu hapis cezası alan Beate Zschaepe dışında bütün sanıklar serbest kaldı. Savcılığın 12 yıl ceza istediği Andre Eminger, tutuksuz yargılandığı gibi, 2.5 yıl hapis cezası ile kurtuldu. Yattığı süre dikkate alınarak cezaevine girmedi. Ralf Wohlleben 10 yıl ceza aldı, tutukluluk süresi göz önünde bulunduruldu ve serbest bırakıldı. Carsten S. ve Holger Gerlach ise üçer yıl hapis cezasına mahkûm edilmişti.Selahattin DUYGU / KASSEL