Laschet bırakmıyor Söder ısrar ediyor

HIRİSTİYAN Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı ve Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet ile Bavyera Başbakanı Markus Söder arasındaki görüşmeden sonuç çıkmadı. Pazar gecesi Berlin'de bir araya gelen iki aday da geri adım atmadı. Bunun üzerine dün gerilim iyice arttı. İki adaydan birinin geri adım atmasının beklendiği saatlerde Laschet CDU Yönetim Kurulu'nu toplama kararı aldı.MARKUS Söder'i de bu toplantıya katılmaya davet eden Laschet, yönetimin desteğini alarak adaylıkta ısrar etmekte kararlı. Markus Söder bir basın toplantısı düzenleyerek, kardeş parti CDU'nun alacağı karara saygı duyacağını bildirdi. Söder, "CSU olarak parti ve şahsım olarak ben, CDU'nun alacağı her kararı kabulleneceğiz" dedi. Ancak Söder "Adaylıktan çekildim" demedi.