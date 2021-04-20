Sonunda pes ettiler

Almanya'nın Hannover kentine bağlı Schulenburg kasabasında yaşayan Diyarbakırlı Anlı ailesi, Almanya'yı terk edip İzmir'e yerleşti. Irkçıların sürekli tacizine daha fazla dayanamayan aile, 24 yıl aradan sonra Almanya'dan Türkiye'ye döndü. Ailesi 20 Mart'ta yüzleri maskeli faşistlerin saldırısına uğrayan marangoz Seyfettin Anlı, " Korkuyu çocuklar hâlâ atlatamadı" dedi.ÇOCUKLARININ Almanya'da doğup büyümesine rağmen sürekli ayrımcılığa maruz kaldıklarını ve bunu psikolojik olarak kaldıramadıklarını belirten dört çocuk sahibi Diyarbakırlı Seyfettin Anlı, "İlk saldırıdan sonra bir başka kasabaya taşındık. Ancak aile olarak sonra Almanya'dan uzaklaşma kararı aldık. Bavulumuzu topladık İzmir'e döndük" diye konuştu.İZMİR'DE yeni bir hayat kurmak istediklerini belirten Anlı, "İlerde çocuklar tekrar Almanya'ya dönmek isterse değerlendireceğim. Almanya'da son yıllarda Türklere ve Müslümanlara yönelik çok saldırı oluyor. Ancak saldırı yapanlar ellerini kollarını sallayarak geziyor. Biz biraz da buna kızdık. Neden Türklere yapılan saldırılarda kimse yakalanmıyor" dedi.MART ayı başında 10 kişilik bir grup evin önüne geldi, ailenin 21 yaşındaki kızı Büşra Anlı'ya saldırdı, karnına tekme attı. Daha sonra sopalı, yüzleri maskeli dört faşist 20 Mart'ta ailenin evini bastı. Kapıyı kırıp eve giren saldırganlar evde yalnız olan Büşra (21) ile Muhammed'i (13) darp etti. Saldırıdan sonra kasaba halkı Türk aileye destek verip ırkçılara tepki gösterirken, SPD'li Belediye Başkanı Ramona Schumann saldırının ardından aileyi ziyaret edip, geceyi ailenin evinde geçirdi.