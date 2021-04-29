Türk öğrencilerden cankurtaran drone

Saniyelerle yarışılan anlarda insanları kurtarmak için drone geliştiren öğrencilerin hedefi, hava trafiğine kapalı test sahasında cankurtaran drone'u sene sonuna hazır etmek. Horyzn Öğrenci Kulübü olarak 2019 yılında başlatılan proje kapsamında geliştirilen altı prototip drone, yerden dikey olarak havaya kalkıyor, sonra normal bir insansız hava aracına göre iki kat daha hızlı (saatte 125 km) uçabiliyor.ACİL durumlar için paraşüt ile donatılmış drone'un küçük bir de uçak gibi kanatları var. Proje, 10'u Türk, 20 ayrı ülkeden gelen 58 öğrenci tarafından geliştirildi. Proje sorumlularından olan İstanbul Erkek Lisesi mezunu Batuhan Yumurtacı (24), "Projemizle drone'ların iyi amaçla kullanılabileceğini göstermek, örneğin ambulans veya helikopteri ulaşamayacağı dağlarda insanların hayatlarını kurtarabileceğini sergilemek istiyoruz" dedi.PROJEDE Barlas Türkyılmaz, Kaan Çetin, Altay Damgacıoğlu, Bertuğ Dilmen, Onur Rodop, Deniz Önder, Tongay Tamtürk, Samet Bodur ve Ezgi Köse ile birlikte yer alan Yumurtacı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünü de hatırlattı. Yumurtacı, "Artık dünya bu yöne doğru ilerliyor. Türkiye'nin de bu alanlarda yeterince girişimlerde bulunduğunu biliyoruz. Biz de bu alanda milletimize faydalı olmak istiyoruz" diye konuştu.İNTERNET çağında insanın artık nerede yaşadığının önemli olmadığını söyleyen Batuhan Yumurtacı, "Önemli olan, kişinin artık her gün kendisini çok çalışarak geliştirmesi, meraklı ve hevesli olması. Dışarıda eğitim almamız demek değildir ki, ülkemizi terk ettik. Uğur Şahin ve eşinin elde ettiği başarı, ülkesini temsil etmesi, o bilgiyi dünyaya kazandırması paha biçilmez değerde" diyor.