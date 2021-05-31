Her paylaşımı 25 bin Euro

Pandemi nedeniyle Berlin'de açtığı kafesinden umduğunu bulamayan güzel oyuncu Meryem Uzerli, para kazanmak için sosyal medyaya ağırlık verdi. Instagram hesabında milyonlarca takipçisi olan Uzerli'nin reklam yaptığı her paylaşım için 25 bin euro aldığı öğrenildi.SON dönemde hiçbir projede yer almayan Uzerli, uzaktan ön görüşmelerini yaptığı projeleri hayata geçirmek için iki yıl aradan sonra İstanbul'a uçacak. Uzerli, 4 günlük bu ziyaretinde kızları 7 yaşındaki Lara ve 4.5 aylık Lily Koi'yi bakıcısına emanet edecek.