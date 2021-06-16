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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Irkçılıkta endişelendiren artış

Irkçılıkta endişelendiren artış

’da aşırı sağcı sayısının 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 3.8 artarak 33 bin 300’e yükseldiği ortaya çıktı. Korkutan tabloda 13 bin ırkçının da şiddet yanlısı olduğu açıklandı

İçişleri Bakanı ve Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı , 2020 yılına ait Anayasayı Koruma Raporu'nu 'de kamuoyuyla paylaştı. Seehofer, aşırı sağın artması riskine karşı uyarıda bulunarak, "Aşırı sağ ülke güvenliği için en büyük tehdit olmaya devam ediyor" dedi.
ANAYASAYI Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang ise ırkçı sayısının 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 3.8 artarak 33 bin 300 kişiye yükseldiğini söyledi. Haldenwang, bunların 13 bin 300'ünün de şiddet yanlısı olduklarını vurguladı. Raporda, 2019'da 21 bin 290 olan aşırı sağ kaynaklı suçların 2020'de 22 bin 357'ye çıktığı kaydedildi.
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Irkçılıkta endişelendiren artış
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