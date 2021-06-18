Öziller’de nişan heyecanı

Yıldız futbolcu Özil, önceki gün kız kardeşi Duygu Özil
ile Enes Çolak
'ın Almanya
'da gerçekleşen nişan törenine katıldı. Kardeşinin mutluluğunu paylaşan ünlü futbolcu, davette akrabalarıyla da bir araya gelip hasret giderdi. Mesut Özil
'in kendisi gibi futbolcu olan Mutlu adında bir ağabeyi ve kendisine çok benzeyen Neşe adında bir kız kardeşi daha bulunuyor. Sade bir konseptle gerçekleştirilen nişan töreni koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı sayıda davetliyle gerçekleştirildi. Duygu Özil ve müstakbel eşi Enes Çolak'ın düğün tarihinin ise henüz netleştirilmediği belirtildi.