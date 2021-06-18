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Giriş Tarihi: 18.6.2021

Öziller’de nişan heyecanı

Öziller’de nişan heyecanı

’nin dünyaca ünlü yıldızı , en mutlu günlerinden birini yaşadı. Kız kardeşi ’in nişanına katılan Özil’in sevinci yüzünden okunuyordu

Yıldız futbolcu Özil, önceki gün kız kardeşi ile 'ın 'da gerçekleşen nişan törenine katıldı. Kardeşinin mutluluğunu paylaşan ünlü futbolcu, davette akrabalarıyla da bir araya gelip hasret giderdi. 'in kendisi gibi futbolcu olan Mutlu adında bir ağabeyi ve kendisine çok benzeyen Neşe adında bir kız kardeşi daha bulunuyor. Sade bir konseptle gerçekleştirilen nişan töreni koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlı sayıda davetliyle gerçekleştirildi. Duygu Özil ve müstakbel eşi Enes Çolak'ın düğün tarihinin ise henüz netleştirilmediği belirtildi.
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Öziller’de nişan heyecanı
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