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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Ünlü moderatöre koronavirüs şoku

Ünlü moderatöre koronavirüs şoku

’de yaşayan moderatör , milli maç heyecanı yaşamak için ’ye uçuş hazırlığı yaparken koronavirüs şaşkınlığı yaşadı

Türkiye'nin 'nda ile karşılaşacağı maçı stattan izlemek için 'ye gitme hazırlığı yapan (34), PCR testi sonucu ile şoke oldu. Testin pozitif çıktığını sosyal medya hesabında duyuran Yavuz, "Anlayamıyorum çünkü altı ay önce koronaya yakalanıp atlattım. Bir hafta önce de aşı oldum. Hiçbir belirti yoktu. Bu virüsün yeni varyantı mı bilmiyorum. 10 gün karantinada kalacağım" dedi. Yavuz'a tehlikeli bir mutantın bulaşıp bulaşmadığı henüz bilinmiyor. İsviçre'de adlı vizyona giren yeni filmleri tanıtan programı sunan Serap Yavuz, radyo ve etkinliklerde moderatörlük yapıyor. ZÜRİH
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Ünlü moderatöre koronavirüs şoku
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