Ünlü moderatöre koronavirüs şoku

Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası
'nda İsviçre
ile karşılaşacağı maçı stattan izlemek için Bakü
'ye gitme hazırlığı yapan Serap Yavuz
(34), PCR testi sonucu ile şoke oldu. Testin pozitif çıktığını sosyal medya hesabında duyuran Yavuz, "Anlayamıyorum çünkü altı ay önce koronaya yakalanıp atlattım. Bir hafta önce de aşı oldum. Hiçbir belirti yoktu. Bu virüsün yeni varyantı mı bilmiyorum. 10 gün karantinada kalacağım" dedi. Yavuz'a tehlikeli bir mutantın bulaşıp bulaşmadığı henüz bilinmiyor. İsviçre'de Zoom Mania
adlı vizyona giren yeni filmleri tanıtan programı sunan Serap Yavuz, radyo ve etkinliklerde moderatörlük yapıyor. ZÜRİH