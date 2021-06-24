Siyasetin parlayan yıldızı Serpil

GÖREVE 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR
ALMANYA
'NIN Kiel
kentine yerleşen Mardinli ailenin okurken kebapçılık ve işletme müdürlüğü yapan kızı Serpil Midyatlı (45), siyasette bir görev daha omuzladı. Alman Sosyal Demokrat Parti
(SPD) Genel Başkan Yardımcısı olan Midyatlı, partisinin Schleswig Holstein Eyalet Meclisi grup başkanlığına seçildi. Midyatlı, yeni görevine 1 Temmuz'da başlayacak.
DUYULAN GÜVEN MUTLU ETTİ
SCHLESWIG Holstein Parlamentosu'na 2009'da giren Midyatlı, daha sonra SPD Eyalet Teşkilatı
'na başkan seçilmişti. Midyatlı, yeni görevi için, "Duyulan güvenden dolayı mutluyum" dedi. Siyasette yükselişini sürdüren Midyatlı, milletvekili adayı olacağını açıklayan Ralf Stegner
'in (61) yerine 20 SPD milletvekilinden 17'sinin oyunu alarak seçildi.