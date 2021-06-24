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Giriş Tarihi: 24.6.2021

Siyasetin parlayan yıldızı Serpil

MEHMET UZUN
Siyasetin parlayan yıldızı Serpil

16 yaşında siyasete giren Mardinli Serpil Midyatlı, SPD’deki görevlerine her gün bir yenisini ekliyor. Midyatlı şimdi de SPD’nin eyalet meclisinde grup başkanı oldu

GÖREVE 1 TEMMUZ'DA BAŞLIYOR
ALMANYA'NIN Kiel kentine yerleşen Mardinli ailenin okurken kebapçılık ve işletme müdürlüğü yapan kızı Serpil Midyatlı (45), siyasette bir görev daha omuzladı. Alman Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Başkan Yardımcısı olan Midyatlı, partisinin Schleswig Holstein Eyalet Meclisi grup başkanlığına seçildi. Midyatlı, yeni görevine 1 Temmuz'da başlayacak.

DUYULAN GÜVEN MUTLU ETTİ
SCHLESWIG Holstein Parlamentosu'na 2009'da giren Midyatlı, daha sonra SPD Eyalet Teşkilatı'na başkan seçilmişti. Midyatlı, yeni görevi için, "Duyulan güvenden dolayı mutluyum" dedi. Siyasette yükselişini sürdüren Midyatlı, milletvekili adayı olacağını açıklayan Ralf Stegner'in (61) yerine 20 SPD milletvekilinden 17'sinin oyunu alarak seçildi.
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Siyasetin parlayan yıldızı Serpil
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