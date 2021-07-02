Dilay Hollanda güzeli seçildi

DİLAY, 600 güzel arasından sıyrıldı ve Hilversum
kentinde 32. kez düzenlenen Miss World
Nederland'da Hollanda
güzeli seçilmeyi başardı. Annesi Türk, babası Hollandalı olan Dilay, 16 Aralık'ta Porto Riko
'da düzenlenecek olan "Miss World" adlı güzellik yarışmasında Hollanda'yı temsil edecek. Dört yaşından beri şarkı söyleyip dans eden Dilay, "Azmim ve sıcakkanlılığımla kadınları motive etmek, kendilerine ilham olmak istiyorum. Akıl hastalığı olan insanlara da yardımı amaçlıyorum" dedi. Her yıl Bodrum
'a tatile gittiğini de sözlerine ekleyen Dilay, "Tam bir Türkiye âşığıyım" diye konuştu. Yarışmada ikinciliği Lizzy Dobbe
, üçüncülüğü ise Laura Bas
aldı.