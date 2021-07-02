Haberler Avrupa Haberleri Dilay Hollanda güzeli seçildi
Giriş Tarihi: 2.7.2021

Dilay Hollanda güzeli seçildi

FATİH ÖZYAR
Dilay Hollanda güzeli seçildi

Hollanda’da güzellik kraliçesi tacını takan isim 20 yaşındaki Dilay Willemstein oldu. Annesi Türk olan Dilay, “Tam bir Türkiye âşığıyım” dedi

DİLAY, 600 güzel arasından sıyrıldı ve Hilversum kentinde 32. kez düzenlenen Miss World Nederland'da Hollanda güzeli seçilmeyi başardı. Annesi Türk, babası Hollandalı olan Dilay, 16 Aralık'ta Porto Riko'da düzenlenecek olan "Miss World" adlı güzellik yarışmasında Hollanda'yı temsil edecek. Dört yaşından beri şarkı söyleyip dans eden Dilay, "Azmim ve sıcakkanlılığımla kadınları motive etmek, kendilerine ilham olmak istiyorum. Akıl hastalığı olan insanlara da yardımı amaçlıyorum" dedi. Her yıl Bodrum'a tatile gittiğini de sözlerine ekleyen Dilay, "Tam bir Türkiye âşığıyım" diye konuştu. Yarışmada ikinciliği Lizzy Dobbe, üçüncülüğü ise Laura Bas aldı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Dilay Hollanda güzeli seçildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA