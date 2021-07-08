Türk dostuna kurşun yağdı

MAFYANIN HEDEFİNDEYDİ
ÜNLÜ televizyoncu Peter R
. de Vries, uzun süredir ırkçıların olduğu kadar, Fas mafyasının da hedefinde olan bir isimdi. 4 kurşun isabet eden ve başından ağır yaralanan de Vries yaşam mücadelesi verirken, polis biri Hollandalı diğeri Polonyalı iki kişinin tutuklandığını açıkladı. Olay Hollanda
'nın başkenti Amsterdam
'da önceki gün saat 19.30 sularında meydana geldi.
OTOBANDA YAKALANDILAR
RTL Boulevard
stüdyosundan çıkan ünlü gazeteciye arkadan yaklaşan biri, üst üste yakın mesafeden ateş etti ve de Vries'i başından ağır yaraladı. Dört el ateş eden saldırgan olay yerinden uzaklaşırken, polis kısa sürede üç kişiyi gözaltına almayı başardı. Biri yeniden serbest bırakılırken, biri Hollandalı, diğeri Polonyalı iki kişi tutuklandı. Zanlılar, iki farklı otobanda farklı araçlarda yakalandı. Yalçın ÇAKIR
-Fatih ÖZYAR
IRKÇILARA KARŞI DİK DURMUŞTU
POLİS adliye muhabirliği yapan Peter R. de Vries, özellikle Müslümanlara, Türklere ve göçmenlere yakınlığıyla bilinen bir isimdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı hakaretlerde, "Bizim kralımıza böyle hakaret etseler, hoşumuza gider miydi?" diye soran de Vries, ayrımcılığa maruz kalan Müslümanlara ve göçmenlere destek vermek için de Arapça 'Hoşgeldiniz-Merhaban' yazılı tişört bile giymişti.