Kariyerime Türkiye’de devam edeceğim

Hollanda
'da yapılan Miss World
Nederland adlı yarışmada taç takan Dilay Willemstein (20), SABAH'a konuştu. Annesi Türk, babası Hollandalı
olan Dilay, "İlk hedefim Miss World Dünya Güzeli olmak. Ardından, şarkı söylemek, modellik konusunda profesyonel çalışmalara imza atmak ve oyunculuk yapmak istiyorum. Tüm bunları da çok sevdiğim Türkiye
'de yapmayı arzuluyorum" dedi. Dilay, Azra Akın
'ın 2002'de Hollanda'yı temsilen Miss World organizasyonunda Dünya Güzeli seçildiğini hatırlattı ve "Akın'dan sonra bir Türk kökenli olarak Hollanda adına yarışmaya katılacak olmak beni mutlu etti" diye konuştu.