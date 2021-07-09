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Giriş Tarihi: 9.7.2021

Kariyerime Türkiye’de devam edeceğim

FATİH ÖZYAR
Kariyerime Türkiye’de devam edeceğim

Dünya güzellik yarışmasında Hollanda’yı temsil edecek olan Dilay Willemstein, dünya güzeli seçilmek ve kariyerine Türkiye’de devam etmek istediğini söyledi

Hollanda'da yapılan Miss World Nederland adlı yarışmada taç takan Dilay Willemstein (20), SABAH'a konuştu. Annesi Türk, babası Hollandalı olan Dilay, "İlk hedefim Miss World Dünya Güzeli olmak. Ardından, şarkı söylemek, modellik konusunda profesyonel çalışmalara imza atmak ve oyunculuk yapmak istiyorum. Tüm bunları da çok sevdiğim Türkiye'de yapmayı arzuluyorum" dedi. Dilay, Azra Akın'ın 2002'de Hollanda'yı temsilen Miss World organizasyonunda Dünya Güzeli seçildiğini hatırlattı ve "Akın'dan sonra bir Türk kökenli olarak Hollanda adına yarışmaya katılacak olmak beni mutlu etti" diye konuştu.
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Kariyerime Türkiye’de devam edeceğim
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