En çok suç Türklere karşı

EN BÜYÜK GRUP
SON verilere göre Almanya
'da yabancılara dönük tam 228 bin 254 suç kayıtlara geçti. Türkler ise maruz kaldığı 27 bin 256 ayrı suç olayı ile en büyük yabancı grup oldu. Türklere karşı işlenen suçların oranı yüzde 11.9 olarak belirlendi. Almanya genelinde işlenen suç sayısı ise 5.3 milyon.
5'İ MÜSLÜMAN ÜLKE
SURİYELİLER, Türklerden sonra saldırıya uğrayan en büyük yabancı grup oldu. Çoğunluğu mülteci statüsündeki Suriyelilere dönük işlenen suç sayısı 22 bin 892 olarak kayda geçti. İlk 10 ülkenin 5'inin Müslüman, diğer ülkelerin de Doğu Avrupa
ülkeleri olması dikkat çekti.