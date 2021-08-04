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Giriş Tarihi: 4.8.2021

Haydi çocuklar aşıya

İBRAHİM TAŞ
Haydi çocuklar aşıya

Okul tatilleri yavaş yavaş sonra ererken, 12 ile 17 yaş arasındaki çocukların aşılanmasına onay çıktı. Sağlık bakanları çocukları aşıya davet etti

Almanya'nın Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn, eyaletlerin sağlık bakanları ile 12 ile 17 yaş arasındaki çocukların aşılanması için gerçekleştirdikleri toplantıda fikir birliği sağlandığını duyurdu. Bu yaş grubundakilerin aşı merkezleri ile ev doktorlarınca aşılanabileceğini ifade eden Spahn, "İsteyen herkes de yaz aylarında aşılanabilir. Her yaş grubuna yetecek kadar aşımız var" açıklamasında bulundu. Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech aşısının 12 yaşından itibaren yapılabileceğini mayıs ayında onaylamış, birkaç gün önce de Moderna aşısı onay almıştı.
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Haydi çocuklar aşıya
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