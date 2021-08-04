Haydi çocuklar aşıya

Almanya
'nın Federal Sağlık
Bakanı Jens Spahn
, eyaletlerin sağlık bakanları ile 12 ile 17 yaş arasındaki çocukların aşılanması için gerçekleştirdikleri toplantıda fikir birliği sağlandığını duyurdu. Bu yaş grubundakilerin aşı merkezleri ile ev doktorlarınca aşılanabileceğini ifade eden Spahn, "İsteyen herkes de yaz aylarında aşılanabilir. Her yaş grubuna yetecek kadar aşımız var" açıklamasında bulundu. Avrupa İlaç Ajansı
(EMA
), BioNTech
aşısının 12 yaşından itibaren yapılabileceğini mayıs ayında onaylamış, birkaç gün önce de Moderna aşısı onay almıştı.