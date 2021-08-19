Birkaç saniyeyle kurtulduk

ENGELLİ EŞİYLE EVİ TERK ETTİ
ALMANYA
'DAN yaz tatili için Ayancık
'ın Babaçay Mahallesi
'ndeki evlerine giden Ali Erel
(78) ve engelli eşi Meliha Erel
(75), sel felaketine kahvaltı masasındayken yakalandı. Evin sallanması üzerine engelli eşini de alıp hızla dışarı çıkan Ali Erel, "Sabah namazını kılar kılmaz kahvaltı yapalım dedik. Masaya oturduk, bir yudum çay içmeden ev beşik gibi sallandı" diye konuştu.
O ÇAYI İÇSEK ÖLMÜŞTÜK
HEMEN eşinin kolundan tutup dışarıya çıkardığını söyleyen Erel, "Karşı tarafa geçerek canımızı zor kurtardık. Evimin yıkılışını seyrettim. O çayı içseydik ölmüştük. Allah bunu böyle görmüş. 50 yıllık kazancımın büyük çoğunluğunu bu eve yatırmıştım ama yapacak bir şey yok. Bütün her şeyimiz gitti. Babaçay Mahallesi'nde komşularımız sele kapılıp hayatını kaybetti. Bu ev gitmiş mühim değil" dedi.
SADECE BİR ŞEMSİYE KALDI
EVDEN çıkarken yanlarına bir şemsiye aldıklarını belirten Erel, "Şimdiki aklımız olsa dere kenarına beş kuruş para verip ev yapmazdım. Devlet afetin yaşandığı ilk günden itibaren tüm birimleriyle bölgeye geldi ve yardıma koştu. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimiz yanımızda, gece gündüz burada. Su, ekmek gibi ihtiyaçlarımızı helikopterlerle indirdiler" ifadelerini kullandı.