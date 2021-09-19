‘Almanya katillere göz yumuyor’

Terör saldırısında oğlu Sedat Gürbüz
ile 8 kişinin daha öldürüldüğünü belirten Emiş Gürbüz, oğlunun isminin bir parka verildiği törende Almanya
'yı ağır dille suçladı. Hatay
Milletvekili Hüseyin Şanverdi
, Antakya
Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve vatandaşların katıldığı törende konuşan Emiş Gürbüz, "19 Şubat kara bir gün" dedi.
"KATLİAMI BİLDİRDİ"
KURAN-I Kerim tilaveti ile başlayan törende Gürbüz, "Oğlumun adını bu parka verenlere teşekkür ediyorum. Almanya'da 30 yıldır ırkçı saldırılar devam ediyor. Alman
devleti bu katillere göz yumuyor. Oğlumu ve 8 çocuğu katleden katil, katliamdan 3 ay önce gerekli mercilere böyle bir katliamı yapacağını bildirmesine rağmen bu katliam gerçekleşti" diye konuştu.
"KARA BİR LEKEDİR"
EMİŞ Gürbüz, "Almanya bu katliamı önleyebilirdi. Ancak Alman hükümeti bu katillerin bu tür katliamları yapmasına bir kez daha göz yumdu. 19 Şubat 2020, 9 aile için kara bir gündür, Alman devleti
için de kara bir lekedir. Bu leke temizlenmeyecek. Ben ve çocukları katledilen diğer aileler rahat olmadığımız sürece, onlara da bu rahatlığı vermeyeceğim" dedi.
SIRAKAYA'YA TEŞEKKÜR
ANTAKYA Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, şehitlerin ismini yaşatmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Yılmaz, "Bu kara leke asla silinmeyecek" dedi. Yılmaz parka Sedat Gürbüz'ün isminin verilmesinde emeği olan TBMM Yurtdışı Türkler ve Topluluklar Alt Komisyon
Başkanı Zafer Sırakaya
'ya teşekkür etti.