Haberler Avrupa Haberleri ‘Almanya katillere göz yumuyor’
Giriş Tarihi: 19.9.2021

Almanya katillere göz yumuyor’

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
‘Almanya katillere göz yumuyor’

19 Şubat 2020 tarihinde Almanya’nın Hanau kentinde meydana gelen terör saldırısında oğlu Sedat’ı kaybeden Emiş Gürbüz, “İsteseydi Alman devleti bu katliamı önleyebilirdi” ded

Terör saldırısında oğlu Sedat Gürbüz ile 8 kişinin daha öldürüldüğünü belirten Emiş Gürbüz, oğlunun isminin bir parka verildiği törende Almanya'yı ağır dille suçladı. Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz ve vatandaşların katıldığı törende konuşan Emiş Gürbüz, "19 Şubat kara bir gün" dedi.

"KATLİAMI BİLDİRDİ"
KURAN-I Kerim tilaveti ile başlayan törende Gürbüz, "Oğlumun adını bu parka verenlere teşekkür ediyorum. Almanya'da 30 yıldır ırkçı saldırılar devam ediyor. Alman devleti bu katillere göz yumuyor. Oğlumu ve 8 çocuğu katleden katil, katliamdan 3 ay önce gerekli mercilere böyle bir katliamı yapacağını bildirmesine rağmen bu katliam gerçekleşti" diye konuştu.

"KARA BİR LEKEDİR"
EMİŞ Gürbüz, "Almanya bu katliamı önleyebilirdi. Ancak Alman hükümeti bu katillerin bu tür katliamları yapmasına bir kez daha göz yumdu. 19 Şubat 2020, 9 aile için kara bir gündür, Alman devleti için de kara bir lekedir. Bu leke temizlenmeyecek. Ben ve çocukları katledilen diğer aileler rahat olmadığımız sürece, onlara da bu rahatlığı vermeyeceğim" dedi.

SIRAKAYA'YA TEŞEKKÜR
ANTAKYA Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, şehitlerin ismini yaşatmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Yılmaz, "Bu kara leke asla silinmeyecek" dedi. Yılmaz parka Sedat Gürbüz'ün isminin verilmesinde emeği olan TBMM Yurtdışı Türkler ve Topluluklar Alt Komisyon Başkanı Zafer Sırakaya'ya teşekkür etti.

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‘Almanya katillere göz yumuyor’
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