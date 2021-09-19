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Giriş Tarihi: 19.9.2021

Kahraman İtfaiyeciye İTT’den ödül

MEHMET ÇEK MEHMET ÇEK
Kahraman İtfaiyeciye İTT’den ödül

Geçtiğimiz ay İsviçre’nin Olten kasabasında bir Türk’e ait tamirhanede çıkan yangında duvarda asılı olan Türk bayrağını yanmak üzereyken alıp kurtaran itfaiyeciye plaket verildi

OLTEN'DE bulunan Ata Garage isimli tamirhanede çıkan yangında Türk bayrağını yanmaktan kurtaran itfaiyeci Gaumann Thomas'a plaketi İsviçre Türk Toplumu (İTT) verdi. Yangında Thomas bayrağı alıp, İtfaiye Başçavuşu Samet Şahin'e teslim etmişti. Plaket töreninde konuşan İsviçreli itfaiyeci Thomas, "Türklerin takdiri beni mutlu etti" dedi.
İTFAİYE ekibinde 8 yıldan bu yana eğitmen olarak görev yapan İtfaiye Başçavuşu Samet Şahin de, "Çok müthiş anlardı. Biz yangın yerine arkadan gelen ikinci arabadaydık. Ancak Thomas'ın duvardan bayrağımızı alışını gördüm, sonra bana 'Bak kurtardım' diye teslim ettiği anlar hepsi duygu doluydu, arkadaşıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.
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Kahraman İtfaiyeciye İTT’den ödül
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