Kahraman İtfaiyeciye İTT’den ödül

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'DE bulunan Ata Garage isimli tamirhanede çıkan yangında Türk bayrağını yanmaktan kurtaran itfaiyeci Gaumann Thomas
'a plaketi İsviçre
Türk Toplumu (İTT) verdi. Yangında Thomas bayrağı alıp, İtfaiye Başçavuşu Samet Şahin
'e teslim etmişti. Plaket töreninde konuşan İsviçreli itfaiyeci Thomas, "Türklerin takdiri beni mutlu etti" dedi.
İTFAİYE ekibinde 8 yıldan bu yana eğitmen olarak görev yapan İtfaiye Başçavuşu Samet Şahin de, "Çok müthiş anlardı. Biz yangın yerine arkadan gelen ikinci arabadaydık. Ancak Thomas'ın duvardan bayrağımızı alışını gördüm, sonra bana 'Bak kurtardım' diye teslim ettiği anlar hepsi duygu doluydu, arkadaşıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.