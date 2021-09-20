Almanların kimyası bozuldu

Sadece
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile fotoğraf çektirdiği için ülke genelinde linçe maruz kalan Mesut Özil
, şimdi de ikinci bir fotoğrafla gündeme geldi. Almanya
'da genel seçimlere "Team Todenhöfer" adı altında kendi partisiyle katılan Jürgen Todenhöfer ile bir araya gelen Özil, ünlü politikacıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından, "26 Eylül'de oyumu Todenhöfer'e vereceğim" yazısıyla paylaştı.
FAŞİSTLER ÇILDIRIYOR
ÖZİL, "Almanya'nın en cesur politikacısı Todenhöfer ile buluştum. Üç yıl önce Dünya Kupası
zamanında zor dönemler geçirdiğimde benim arkamda durdu. Şimdi de ben onun arkasında duruyorum. 26 Eylül'de oyumu Team Todenhöfer'e vereceğim. Başarılar" yazısıyla oyunu Todenhöfer'e vereceğini duyurdu. Özil'in paylaşımından hemen sonra ırkçı Almanlar ve Türk düşmanı basın çileden çıktı.
BİLD HEMEN SALDIRDI
ALMANYA'NIN Özil'den nefret etmesini sağlayan Bild gazetesi haberi, "Mesut Özil, radikal partiyi destekliyor" başlığıyla manşetten duyurdu. Bild, Jürgen Todenhöfer'i "İslam yandaşı" ve "Yahudi düşmanı" ilan ederken, Özil'in de "böyle bir komplo teorisyenine" yakınlık duyduğunu yazdı. Özil'in Todenhöfer'i "Almanya'nın en cesur politikacısı" ilan ettiğini yazan Bild, "Todenhöfer, birlikte kitap çıkaracaklarını söyledi" dedi.
ESKİ CDU ÜYESİ
ALMANYA'DA Başbakan Merkel'in partisi Hıristiyan Demokrat Birlik
(CDU) adına 1972 ile 1990 yılları arasında milletvekilliği yapan Todenhöfer, geçen yıl CDU'dan ayrıldı. Filistin'i, "Dünyanın en büyük toplama kampı" olarak nitelendiren Todenhöfer, Müslüman düşmanlığı yapmadığı için sevilmiyor. Alman basınının endişesi, partinin barajı aşması.
BİG PARTİSİ'NDEN DE DESTEK
ALMANYA'DA göçmenler tarafından kurulan BİG Partisi
, 26 Eylül'deki seçimlerde Team Todenhöfer Partisi
'ni destekleme kararı aldı. Genel seçimlere katılmayacaklarını söyleyen BİG Partisi MKY üyesi ve Ludwigshafen Belediye Meclis Üyesi Şevki Bilgin, "Bu seçimlerde göçmen ve azınlıklar dostu, daha fazla seçmen kitlesine ulaşacağını düşündüğümüz Team Todenhöfer Partisi'ni destekleyeceğiz. Almanya'da çok kültürlülük, çok seslilik ve adaletin güçlü bir sesi ve temsilcisinin olmasını istiyoruz" dedi.