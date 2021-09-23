Anneannenin torun zaferi

Almanya
'nın Nürnberg
kentinde eşinden ayrı yaşayan Kübra Taştan'ın üç çocuğuna Nürnberg Gençlik Dairesi
, geçtiğimiz yıl temmuz ayında el koydu. Torunlarına haksız yere el konulduğunu öğrenen anneanne Adalet Taştan, hemen hukuk mücadelesi başlattı. Münih
'te oturan anneanne, Nürnberg Başkonsolosluğu ve Uluslararası Demokratlar Birliği
'nin (UID) Nürnberg teşkilatından yardım aldı.
BABALARI ŞİKÂYET ETMİŞ
GENÇLİK Dairesi'ne dava açan Taştan, "Nürnberg Gençlik Dairesi, torunum Yetkin
(11), Yasin (9) ve Yağız Muhammed Yıldız
'ı (4) okul dönüşü alıp götürmüş. Durumu öğrenir öğrenmez Gençlik Dairesi'ne gittim. Kızımın ayrıldığı eşi, torunlarıma iyi bakılmadığı, annelik görevinin yerine getirilmediğine ilişkin şikâyette bulunmuş. Bunun gerçek olmadığını anlattım, ancak ikna olmadılar" diye konuştu.
DAVA ÖRNEK OLSUN
KAVUŞMA sonrası aileyi kabul eden Başkonsolos Serdar Deniz, "Hukuk Danışmanımız ve Aile Ataşeliğimiz ile süreci takip ettik. Bizzat Nürnberg Gençlik Dairesi Başkanı'nı da ziyaret ettim. 113 F 1992/20 numaralı kararın, çocukları ellerinden alınan ailelere örnek teşkil etmesini diliyorum. Çocukların ailelerinin yanında büyümeleri oldukça önemli" şeklinde görüş belirtti.
ÇOK BÜYÜK YIKIM YAŞADIK
MAHKEME kararı gerektiği sözünden sonra harekete geçtiğini anlatan anneanne, "Daire kızıma ve bana uzun süre çocukların yüzünü göstermedi. Onlara kavuşana kadar büyük üzüntü yaşadık. UID Kuzey Bavyera Bölge Başkanı Yılmaz Deliduman
ve Başkonsolosumuz Serdar Deniz'in büyük destekleri ile başlattığımız hukuk mücadelesi lehimize sonuçlandı. Kararlılık sergilemesek çocukları alamayacaktık" dedi.