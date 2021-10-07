Yarışmadan çekildi

HAZİRAN ayında düzenlenen "Miss World Hollanda
" adlı güzellik yarışmasında kraliçelik tacı takan Dilay Willemstein
, koronavirüs aşısı olmak istemediğini açıkladı. 21 yaşındaki tescilli güzel, "Henüz aşı yaptırmaya hazır değilim. Bu konuda kendimi iyi hissetmiyorum. Onun için de, 16 Aralık'ta Porto Riko
'da yapılacak Miss World'e katılmama kararı aldım. Bu konuda herkesten özür dilerim" dedi. Annesi Türk babası Hollandalı olan Dilay'ın açıklaması şoke etkisi yaptı. Yarışmaya Dilay'ın yerine ikinci seçilen Lizzy Dobbe
gidecek.