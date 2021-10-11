Çekirge bu kez sıçrayamadı

MÜSLÜMANLARA ZULM ETTİ
AVUSTURYA
'DA 27 yaşında Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturan Sebastian Kurz
, göreve geldiği tarihten bu yana ülkesindeki Müslümanlara zulm etti. Başbakanlığa kadar yükselen Kurz'un, 2016-18 döneminde Maliye Bakanlığı bütçesini kullanarak bir gazete ve düşünce kuruluşuna para aktararak kamuoyu yoklamalarını partisi lehine manipüle ettiği ortaya çıktı. Hakkında soruşturma açılan Kurz, istifasını açıkladı.
YAPTIKLARI AYAĞINA DOLANDI
AVRUPA
'DA İslam, Türk ve Erdoğan düşmanlığının önde giden isimleri arasındaki
Halk Partisi (ÖVP) lideri Kurz'un yaptıkları ayağına dolandı. Oluşacak karmaşayı önlemek ve istikrarı sağlamak için kenara çekilmek istediğini dile getiren Kurz, "Suçsuzum" dedi. ÖVP lideri olarak görevini sürdüreceğini söyleyen Kurz, daha önce de Müslüman anaokulları konusunda yapılan araştırmayı manipüle etmişti.
HER TÜRLÜ DÜŞMANLIĞA İMZA ATTI
Dışişleri Bakanı olduğu dönemde Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, düşmanlığı yaptı. Erdoğan'ın ziyareti öncesi sözleri ile tepki topladı.
Müslümanların kurduğu kreşlerin çocukların uyumuna engel olduğunu ifade etti. 'Kapatacağım' dedi. Araştırmayı manipüle ettiği anlaşıldı.
Ülkesinde başörtüsü yasağı getirmek istedi.
Avusturya'da demokrasi nöbeti tutan Türklere kapıyı gösterdi.
Bozkurt ve Rabia işaretini yasakladı.
Bazı Müslüman dernekler ile camileri kapattı.
Seçim vaadi olarak göçmenlerin sosyal yardımını kesmeyi dile getirdi.
Çifte vatandaş avına çıktı.
Türklerin haklarını koruyan Ankara Anlaşması
'nı hedef aldı.