Giriş Tarihi: 11.10.2021

Çekirge bu kez sıçrayamadı Mustafa AKBABA

Başbakan Kurz, Türk ve Müslümanlara düşmanlık etti. “Müslümanlar uyumsuz” diye iftira anketi yaptırdı. Çarpıtma bir ankete para aktardığı anlaşılınca istifa etmek zorunda kaldı