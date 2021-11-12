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Giriş Tarihi: 12.11.2021

Volk ayrılınca milyoner eski sevgiliye koştu

Fatih YILMAZ
Volk ayrılınca milyoner eski sevgiliye koştu

Milyoner sevgilisinden ayrılıp Timur Akbulut ile Antalya’ya yerleşen model Nathalie Volk, nişanı atınca teselliyi eski sevgilisinde aramaya başladı

HELLS Angels adlı motorlu grup üyesi Timur Akbulut'a (43) gönlünü kaptırıp Almanya'dan Antalya'ya yerleşen model Nathalie Volk (24), ayrılınca hemen eski sevgilisi milyoner Frank Otto'yu aradı. Amerika'ya giden model, Otto'nun NewYork'taki dairesine yerleşti, oyunculuk dersleri almaya başladı. Otto'nun eski sevgilisinin kurs ücretini de ödemesi, 'Aşk yeniden mi başlıyor' yorumlarına neden oldu, ancak taraflar bunu doğrulamadı. Otto, ilişkiye yeniden başlamayacaklarını söyledi ve Nathalie'ye yardımcı olmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. Volk, Akbulut'tan evlilik teklifi alıp tek taş yüzüğünü taktıktan kısa süre sonra ayrılık kararı almıştı.
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Volk ayrılınca milyoner eski sevgiliye koştu
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