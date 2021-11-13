Başkanlık yarışı kızıştı

ALMANYA
Başbakanı Angela Merkel
'in Hıristiyan Birlik Partisi
'nin (CDU) genel başkanlığından ayrılmasından sonra partinin başına bir kez daha yeni bir başkan aranıyor. Annegret Kramp Karrenbauer
'in istifasıyla genel başkanlığa seçilen Armin Laschet, CDU tarihinin en kötü seçim sonucuna imza atmasından sonra kongre kararı almıştı. Parti başkanlığına daha önce aday olup kaybedenler de aday oldu.
OCAK ayında yapılan ve Armin Laschet'in genel başkan seçilmesiyle sonuçlanan kongrede seçimi kaybeden Norbert Röttgen
, adaylığını resmen duyurdu. Ocakta Laschet'e karşı kaybeden isimlerden olan Friedrich Merz
de genel başkanlığı isterken, henüz resmi açıklama yapmadı. Diğer aday ise Başbakanlık Müşaviri olan Helge Braun
. Göreve talip olan Braun CDU Giessen teşkilatı tarafından aday gösterildi.