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Giriş Tarihi: 18.11.2021

Vaka sayısı ürkütüyor: 52 bin 826

Mustafa AKBABA
Vaka sayısı ürkütüyor: 52 bin 826

Almanya’da koronavirüs vaka sayısı yeni zirveyi gördü. Ülkede endişeye yol açan rakam, acil destekleyici aşıyı gündeme getirdi

İNSİDANS DEĞERLERİ UÇTU
KORONAVİRÜSTE dördüncü dalganın içinde bulunan Almanya'da vaka sayısı pandemi başlangıcından bu yana görülen en yüksek rakama ulaştı. Robert Koch Enstitüsü (RKI), son 24 saatte 52 bin 826 yeni vaka tespit edildiğini, 294 kişinin yaşamını yitirdiğini ve her 100 bin nüfusa göre vaka sayısının 319.5'e ulaştığını açıkladı. Dresden kenti yakınlarındaki Meissen'de insidans değeri ise 1304,6'ya çıktı.

DESTEKLEYİCİ AŞI ÖNERİSİ
ALMANYA Daimi Aşı Komisyonu (Stiko), vaka sayısındaki patlama sonrası 18 yaşını doldurmuş herkese mümkün olan en kısa sürede destekleyici aşı önermek istediğini duyurdu. Alman Tabipler Birliği, aşılama için net takvim oluşturulmasını istedi. Ekonomik Araştırma Enstitüsü ise artan vaka sayısının ekonomik toparlanmayı tehlikeye attığını bildirdi.
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Vaka sayısı ürkütüyor: 52 bin 826
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