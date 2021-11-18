Vaka sayısı ürkütüyor: 52 bin 826

İNSİDANS DEĞERLERİ UÇTU
KORONAVİRÜSTE dördüncü dalganın içinde bulunan Almanya
'da vaka sayısı pandemi başlangıcından bu yana görülen en yüksek rakama ulaştı. Robert Koch Enstitüsü
(RKI), son 24 saatte 52 bin 826 yeni vaka tespit edildiğini, 294 kişinin yaşamını yitirdiğini ve her 100 bin nüfusa göre vaka sayısının 319.5'e ulaştığını açıkladı. Dresden
kenti yakınlarındaki Meissen
'de insidans değeri ise 1304,6'ya çıktı.
DESTEKLEYİCİ AŞI ÖNERİSİ
ALMANYA Daimi Aşı Komisyonu
(Stiko), vaka sayısındaki patlama sonrası 18 yaşını doldurmuş herkese mümkün olan en kısa sürede destekleyici aşı önermek istediğini duyurdu. Alman Tabipler Birliği
, aşılama için net takvim oluşturulmasını istedi. Ekonomik Araştırma Enstitüsü
ise artan vaka sayısının ekonomik toparlanmayı tehlikeye attığını bildirdi.