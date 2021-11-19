Bıçaklayarak öldürdü cesetleri nehre attı

15 KASIM Pazartesi günü Köln
'de önce bir kadın, ardından çocuk cesedi bulunduğu açıklandı. Önceki gün bu cesetlerin 25 yaşındaki Derya Seyhun
ile dört yaşındaki oğlu Ali Şakir
'e (Kian
) ait olduğu belirlendi. Trabzonlu anne ve oğlunun Niehl Limanı
'nda bıçaklanarak öldürüldükten sonra cesetlerinin nehre atıldığı anlaşıldı. Polis olaydan kısa süre sonra katil zanlısına ulaştı.
ZANLI TUTUKLANDI
CEP
telefonu görüşmeleri, otopsi bulguları ve olay yerindeki lastik izlerinden yola çıkan polis, zanlının kadının eski erkek arkadaşı ve Ali Şakir'in biyolojik babası olan Anıl G. olduğunu tespit edip gözaltına aldı. İfadesinde cinayeti reddeden Sivaslı Anıl G., nöbetçi hakim tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi. Savcı, 14 Kasım Pazar günü akşamı anne ve oğlu ile zanlının limanda buluştuğunu aktardı.
POLİS GÖRGÜ TANIĞI ARIYOR
POLİS ve savcılık, cinayete ilişkin daha kesin delile ulaşmak için görgü tanıkları aradığını duyurdu. Duyuruda, 14 Kasım Pazar günü öğleden sonra ile 15 Kasım Pazartesi sabahı arasında Niehl Limanı'nda olanlara çağrıda bulunuldu ve 'Çocuklu bir kadını görenler, şüpheli durum sezenler 0221 229-0 numaralı telefonu arasın veya poststelle. koeln@polizei.nrw. de adresine e-posta göndersin' denildi.