Hollanda’da sahte doktor skandalı

Hollanda
'nın Amersfoort kentinde yaşayan ve Ezo takma adı kullanarak yıllarca sahte diploma ile hastanelerde çalışan Özlem Ünal (33), son duruşmasında yaptıklarından dolayı kendisinden nefret ettiğini dile getirdi. 2014 yılında Nijmegen'deki Radboud Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kayıt yaptıran ancak doktor olma hayali, cilt kanserine yakalanınca sona eren Ünal, tutuklu kaldığı sürenin kendine iyi geldiğini söyledi.
SIKIŞINCA İSTİFA ETTİ
Kansere yakalandıktan sonra kötü notları nedeniyle üniversiteyi ikinci senesinde bırakmak zorunda kalan Ünal, ev sahibinin diplomasını taklit ettiğini, internetten bir doktor numarası alıp ismini Ezo olarak değiştirdiğini itiraf etti. Kardiyoloji doktoru ve doktor asistanı olarak iki hastanede çalışan Ünal, "Tutuklanma beni çıkamayacağım bir durumdan çıkarttı" deyip hâkimden beraat talebinde bulundu.
SIKIŞINCA ADRES DEĞİŞTİRDİ
Zwolle Mahkemesi'nde görülen davada savcı, Ünal'ın cerrahi müdahalede bulunması gerektiği günlerde rapor aldığını, sıkıştırılmaya başlandığında ise hastane değiştirdiğini aktardı. Ünal'ın sahte diploma ve belgelerle 15 sağlık kurumuna başvurduğu da belirtildi. Ünal son olarak 2019'da Deventer Hastanesi'ne yaptığı başvuru sırasında yakayı ele verdi ve soruşturma sonrası tutuklandı. Kararın yıl tamamlanmadan verilmesi bekleniyor.