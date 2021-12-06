Sizinle gurur duyuyoruz

'ONLARSIZ ALMANYA OLMAZ'
ALMANYA
Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier
, yaptıkları başarılı çalışmalar nedeniyle üç Türk'e liyakat nişanı verdi. Steinmeier, ödülü takdim konuşmasında, "Bu sözde misafir işçiler, onların çocukları, torunları ve torunlarının torunları, ülkemizi değiştirdi ve onlarsız Almanya artık hayal bile edilemez" dedi. Steinmeier, Prof. Dr. Yasemin Karakaşoğlu
, Derviş Hızarcı
ve Turgay Tahtabaş
'a liyakat nişanı sundu.
'IŞIK SAÇAN BİR FENERSİNİZ'
STEINMEIER, konuşmasının devamında, liyakat nişanı vereceği günlerin kendisini hep heyecanlandırdığını ifade etti ve toplum adına çalışmaya adamış insanlar ile bir araya geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanı konuşmasının sonunda Türk kökenli bir yazarın kendisine sarf ettiği sözü hatırlattı ve "Söz,'Biz kelimesi ile birlikte misafir işçiler ve onların torunları gitti' şeklindeydi" dedi. Steinmeier, liyakat nişanı alanlarla gurur duyduklarını söyledi ve onları ışık saçan bir fenere de benzetti. BERLİN
TEMİZLİK İŞÇİSİYDİ EĞİTİM NEFERİ OLDU
ALMANYA Cumhurbaşkanı Steinmeier'in elinden liyakat nişanı alan Turgay Tahtabaş (50), Essen
kenti belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışırken göçmen kökenli çocuklara eğitim desteği veren dernek kurdu. Zonguldaklı üç çocuk babası Tahtabaş, derneği büyüttü, 10 eğitim merkezinde 150 farklı milletten gence eğitim hizmeti vermeye başladı. Onun merkezinde şimdi 40'ı kadrolu 340 eğitim gönüllüsü çalışıyor.
IRKÇILIĞA KARŞI SAVAŞTI
BERLİNLİ eğitimci Derviş Hızarcı, yıllardır ırkçılığa karşı mücadele ediyor. Irkçı AfD partilileri ile bir araya gelip onlara saatlerce görüşlerinin yanlış olduğunu anlatıyor. 38 yaşındaki Hızarcı, kimsenin dışlanmadığı bir toplum için kampanyalar sürdürüyor. Hızarcı, iki yıldır Berlin Senatosu
'nun ayrımcılıkla mücadele görevlisi olarak da hizmet veriyor.
ADI BAKANLIK İÇİN GEÇMİŞTİ
DUİSBURG Essen Üniversitesi
'nde doktora yaptı ardından profesör oldu. 2004'ten bu yana Bremen Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde görev yapıyor. Bir dönem SPD'nin başbakan adayı Peer Steinbrück tarafından Federal Bilim ve Araştırma Bakanı olarak gölge kabineye alındı. Türkolog ve eğitimci Karakaşoğlu, hep göçmen ve mülteci haklarını savunması ile öne çıktı.