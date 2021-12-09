Üç Türk vekile müsteşarlık

Almanya
Başbakanı Merkel'in iktidarının ardından Sosyal Demokrat Parti
(SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti
'den (FDP) oluşan hükümet resmen göreve başladı. İlk kez bir kadın politikacının içişleri bakanlığına atanması ve Cem Özdemir
ile ilk defa bir Türk kökenli siyasinin federal düzeyde bakan olmasının ardından, müsteşarlıklara da Türk kökenli siyasiler damga vurdu.
5 ÖNEMLİ GÖREV
EN önemli bakanlıklar arasında olan içişleri, imar ve aile bakanlıklarına Türk kökenli müsteşarlar atandı. SPD'den Mahmut Özdemir
İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olurken, parti arkadaşı Cansel Kızıltepe
İmar Bakanlığı Müsteşarlığı'na getirildi. Yeşiller Partili Ekin Deligöz
ise Aile Bakanlığı Müsteşarı oldu. Böylece, Türk kökenli siyasiler bu hükümette önemli görevlere getirildi.
İÇİŞLERİNE ÖZDEMİR
SPD'Lİ Aydan Özoğuz
'un Federal Meclis Başkanvekili görevine getirilmesinin ardından Yeşiller Partili Cem Özdemir de Tarım Bakanı oldu. İçişleri Bakanı Nancy Faeser
'la çalışacak Mahmut Özdemir ise Duisburg bölgesinden milletvekili seçilmişti. İmar Bakanlığı Müsteşarı Cansel Kızıltepe Berlin'den, Aile Bakanlığı Müsteşarı Ekin Deligöz de Ulm'den seçilmişti.
IRAKLI REEM GÖÇ BAKANI
YENİ federal hükümetin Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı ise Irak kökenli Reem Alabali- Radovan oldu. Radovan, Rusya'ya iltica eden Süryani asıllı bir ailenin kızı olarak Moskova'da doğdu ve 1996 yılında ailesiyle Almanya'ya geldi. Mecklenburg Vorpommern eyaletinde uyum sorumlusu olarak görev alan Reem Alabali-Radovan, 26 Eylül'de yapılan seçimlerde SPD'den Federal Meclis'e milletvekili seçilmeyi başardı.