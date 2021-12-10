Şovu elinde patladı

ANGELA Merkel'in başbakanlığını sona erdiren hükümet göreve başladı. Bütün bakanlar mazbatalarını alırken, Cem Özdemir
'in yaptığı şov tepkilere neden oldu. Tüm bakanlar makam araçları ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı
'na gelirken, Cem Özdemir "makam bisikleti" ile gelip şov yapmayı tercih etti. Bisikletinden inip bol bol basın mensuplarını selamlayan, kaskını çıkarıp poz veren Özdemir'in bu hareketi basını kızdırdı. Alman
hükümetinin eski basın sözcüsü Bela Anda
bunu diğer bakanlara karşı saygısızlık olarak değerlendirdi ve "Özdemir Tarım Bakanı olarak tehdit edilmiyor olabilir. Ama korunmak zorunda olan bakanların bisikletle gitme şansı yok. Tamamen şov amaçlı bir davranış" dedi. FRANKFURT