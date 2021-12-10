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Giriş Tarihi: 10.12.2021

Şovu elinde patladı

Şovu elinde patladı

Yeni hükümetin Tarım Bakanı Cem Özdemir, mazbatasını almaya bisikletle gitti. Özdemir’in şovuna, Alman basını büyük tepki gösterdi

ANGELA Merkel'in başbakanlığını sona erdiren hükümet göreve başladı. Bütün bakanlar mazbatalarını alırken, Cem Özdemir'in yaptığı şov tepkilere neden oldu. Tüm bakanlar makam araçları ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gelirken, Cem Özdemir "makam bisikleti" ile gelip şov yapmayı tercih etti. Bisikletinden inip bol bol basın mensuplarını selamlayan, kaskını çıkarıp poz veren Özdemir'in bu hareketi basını kızdırdı. Alman hükümetinin eski basın sözcüsü Bela Anda bunu diğer bakanlara karşı saygısızlık olarak değerlendirdi ve "Özdemir Tarım Bakanı olarak tehdit edilmiyor olabilir. Ama korunmak zorunda olan bakanların bisikletle gitme şansı yok. Tamamen şov amaçlı bir davranış" dedi. FRANKFURT
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Şovu elinde patladı
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