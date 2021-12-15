Üç binayı ateşe verdiler

BİNA SAKİNLERİNİN ÇOĞU GÖÇMEN
AŞAĞI Saksonya Eyaleti'ne bağlı Delmenhorst
kentinin Düsternort semtinde, üç binada birkaç dakika aralıkla yangın çıktı. Binaların merdiven boşluğu ile bodrum katlarındaki yangına kısa sürede müdahale edilmesi olası faciayı önledi. Çok sayıda Türk ve göçmenin kaldığı evlerde oluşan yoğun dumandan üçü çocuk olmak üzere sekiz kişi zehirlendi. Binalar oturulamaz hale gelirken, aileler geceyi geçirmek üzere farklı noktalara nakledildi.
İTFAİYE MERDİVENİ İLE KURTARILDILAR
POLİS, Düsternort sokağından yangın ihbarı üzerine itfaiyenin harekete geçtiğini, olay yerine ulaşıldığında, aynı cadde üzerindeki başka binadan ihbar alındığını, dakikalar sonra da 300 metre ötedeki yerden yardım çağrısı geldiğini duyurdu. İnsanlar, duman ve ateşten kaçmak için üst katlara sığınırken, itfaiye çoğu çocuk mağdurları merdiven aracılığı ile kurtardı. Savcılık kundaklama şüphesiyle soruşturma açtı.