Ve Hanau da kapatıldı

Almanya
'da
12'si Türk olmak üzere toplam 19 insanın yaşamını yitirdiği iki ayrı terör davası hukuki olarak kapandı. Yargıtay'ın, 8'i Türk 10 insanı katleden NSU terör örgütünün en yakınındaki isim olan Andre Eminger
'in dosyasını rafa kaldırmasından sonra, şimdi de Federal Başsavcılık Hanau'daki terör saldırısının tek kişi tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, dosyayı kapattığını açıkladı.
BABASI DA AKLANDI
FEDERAL Başsavcılık, 19 Şubat 2020'de 4'ü Türk 9 kişiyi öldüren terörist Tobias Rathjen'in terör eylemine kimsenin yardım etmediği gibi, terör planlarından da kimsenin haberdar olmadığını vurguladı. Teröristin tek başına hareket ettiği açıklamasıyla dosyayı kapatan Federal Başsavcılık, "Birinin yardımcı olduğu veya bilgisi olduğuna dair en küçük delil yok. Babasının da bu planlardan haberi yoktu" açıklamasını yaptı.
DELİL SAYILMADI
BABANIN birbiriyle çelişen açıklamalarının veya yanlış söylemlerinin de suç ortağı olduğuna dönük bir delil teşkil etmeyeceği kaydedildi. Daha önce de Hanau Savcılığı, olay gecesi acil telefonlara bakmayan polisin ihmali olmadığına karar vermişti. Geriye sadece Hessen Eyalet Meclisi'nde oluşturulan araştırma komisyonu kaldı. Komisyon, 20 Aralık ve 21 Ocak'ta mağdur aileleri dinleyecek.
4'Ü TÜRK 9 ÖLÜ
HANAU'DA 19 Şubat 2020'deki saldırıda Tobias Rathjen iki nargile kafeyi ve bir büfeyi taramış, bu mekanlardaki Sedat Gürbüz
, Fatih Saraçoğlu
, Gökhan Gültekin
, Mercedes Kierpacz
, Hamza Kurtoviç
, Ferhat Unvar
, Kaloyan Velkov
, Vili Viorel Paun
ve Said Nesar Hashemi'yi öldürmüştü. Rathjen, saldırının ardından annesi Gabriele Rathjen'i öldürdükten sonra intihar etmişti.
HERKES AKLANDI
İki tanık, terörist Tobias Rathjen eve döndükten sonra baba Hans Gerd Rathjen'i iki kez evin önünde, oğlunun aracını incelerken gördü.
Baba bilgisayardan defalarca oğlunun cinayetleri itiraf edip manifestosunu yüklediği internet sitesine girdi. Polise ise "Saat 20.00'de uyudum" diyerek yalan söyledi.
"Uyudum, oğlumun eşimi, yani annesini nasıl öldürdü, fark etmedim, duymadım" dedi.
Polise olay gecesi ulaşılamadı. "Sistem eski" denildi, ama olay günü görev yapan 13 polis ırkçı çıktı.
Saldırı saat 22.00'de başladı, polis ise teröristin evini ancak 5 saat sonra bastı.