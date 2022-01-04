Mezara saldıran insan olamaz

Faşistlerin Almanya
'nın İserlohn
kentinde yılbaşı gecesi hedef seçtiği Müslüman mezarlığında oğlunun mezarı bulunan Vural İçoğlu, saldırıyı kınadı ve "Mezarlığın halini görünce içim burkuldu. Şoke oldum. Taşa saldıracak hale gelenler insan olamazlar. Caniler bile bunu yapmaz. Oğlumuzu, arada bir ziyaret edebilelim, duamızı eksik etmeyelim diye Almanya'da defnettik. Bunu hak etmedik" dedi.
SOLİNGEN'İ HATIRLADIM
ERZİNCANLI İçoğlu, "Oğlum Can, 10 yıl evvel 24 yaşındayken trafik kazasında yaşamını yitirdi. Sık sık mezarını ziyaret ediyorum. Mezarlık saldırısını öğrendiğimde acım adeta oğlumu yeniden kaybetmişçesine tazelendi. Türk ve Alman
yetkililerin duyarlılığı tesellimiz oldu. Bu tür saldırılar Solingen
'i, Möln'ü hatırlatıyor. Biz de biraz değer görmek istiyoruz. Bu ülkeye büyük emek verdik" şeklinde konuştu.
İNSANLIK DIŞI VE KORKAKÇA
KUZEY Ren Vestfalya Eyalet Hükümeti'nin yeni Uyum Bakanlığı Müsteşarı Gonca Türkeli Dehnert, saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. Türkeli, "Mezarlıklara saygısızlık etmek insanlık dışı ve korkakça. Bu sadece mezar taşlarına yönelik bir saldırı değil, aynı zamanda dinlerin barış içinde bir arada yaşamasına yönelik bir saldırı" dedi. Türkeli, saldırı sonrası dayanışma buluşmasının olumlu olduğunu söyledi.
KAMERA SİSTEMİ KURULSUN
KENTİN Uyum Meclisi 2. Başkanı Faslı Eymen Ayman
, "Olayın peşini bırakmaya niyetimiz yok. Mezarlığın daha iyi korunması için çelik kapı yapılması ve kamera sistemi kurulması için girişimde bulunacağız" dedi. DİTİB
İserlohn Merkez Camisi din görevlisi Harun Ulu
ise, saldırıda zarar gören mezar sahiplerine ulaşılmaya çalışıldığını ifade etti. Öte yandan İsviçre
'den bir Türk iş kadını, mezarlığın onarımını üstleneceğini açıkladı.
ENDİŞEMİZ ARTIYOR
AVRUPA Türk İslam Birliği
(ATİB), saldırıya ilişkin açıklamada bulundu. ATİB, "Bir Müslüman mezarlığına yapılan alçakça saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Müslümanlara yönelik İslam karşıtı aşırılıkların gün geçtikçe daha da arttığını büyük bir kaygı ile gözlemlemekteyiz. Bu eylemler, Müslüman toplumu olarak bizi endişeye sevk etmektedir. Bu yapılan insanlık dışı hareketin aydınlatılacağını ümit ediyor, böylesine menfur olayların bir daha tekrarlanmamasını diliyoruz" açıklaması yaptı
Tevfik KARA /İSERLOHN