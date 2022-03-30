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Giriş Tarihi: 30.3.2022

Çiftçiler de isyanda

Çiftçiler de isyanda

Savaş, Almanya’da hayvan yetiştiren çiftçileri de zora soktu. Yem, gübre ve enerji fiyatı artışı çiftçileri isyan ettirdi. Çiftliklerdeki hayvan sayısı azalmaya başladı

FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ
RUSYA'NIN Ukrayna'yı işgali ile başlayan savaş, Almanya'daki çiftçileri ekonomik olarak zorda bıraktı. Ukrayna'dan buğday teslimatının yapılamaması, yem, gübre ve enerji fiyatlarındaki yükseliş karşısında çiftçiler, "Sözleşmeleri yenilemeye ve fiyat artışı yapmaya ihtiyacımız var. Aksi takdirde ayakta kalamayız. Bir ay önce 100 kilosu 24 euro olan yem, şu an 40 euro. Hindi çiftliklerinin yüzde 20'si boşaldı" dedi.

DEPOLAR BOŞALIYOR
KANATLI Hayvan Endüstrisi Birliği Başkanı Friedrich Otte Ripke, "Çiftçilerin yatırımlar nedeniyle bankalara yüksek borç ödemesi var. Savaş nedeniyle çiftçinin hesabı geçerliliğini yitirdi" dedi. Çiftçiler, birkaç hafta içerisinde GDO'suz yem depolarının boşalacağı uyarısında bulundu, organik üretimde AB'nin uyguladığı katı kurallarını yumuşatması gerekeceğine de işaret etti. FRANKFURT
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Çiftçiler de isyanda
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