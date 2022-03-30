Çiftçiler de isyanda

FİYAT ARTIŞI KAÇINILMAZ
RUSYA'NIN Ukrayna
'yı işgali ile başlayan savaş, Almanya
'daki çiftçileri ekonomik olarak zorda bıraktı. Ukrayna'dan buğday teslimatının yapılamaması, yem, gübre ve enerji fiyatlarındaki yükseliş karşısında çiftçiler, "Sözleşmeleri yenilemeye ve fiyat artışı yapmaya ihtiyacımız var. Aksi takdirde ayakta kalamayız. Bir ay önce 100 kilosu 24 euro olan yem, şu an 40 euro. Hindi çiftliklerinin yüzde 20'si boşaldı" dedi.
DEPOLAR BOŞALIYOR
KANATLI Hayvan Endüstrisi Birliği
Başkanı Friedrich Otte Ripke
, "Çiftçilerin yatırımlar nedeniyle bankalara yüksek borç ödemesi var. Savaş nedeniyle çiftçinin hesabı geçerliliğini yitirdi" dedi. Çiftçiler, birkaç hafta içerisinde GDO'suz yem depolarının boşalacağı uyarısında bulundu, organik üretimde AB
'nin uyguladığı katı kurallarını yumuşatması gerekeceğine de işaret etti. FRANKFURT