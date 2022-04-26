Üç bin yıllık Türk pantolonu sergide

Almanya'nın Chemnitz kentinde bulunan Saksonya Devlet Akeoloji Müzesi'nde Türkler tarafından icat edilen ve Doğu Türkistan'ın Turfan Bölgesi'nde bulunan üç bin yaşındaki pantolon sergilenmeye başlandı. Dünyanın en eski pantolonu 2003 yılında yol inşaatı sırasında işçiler tarafından bir mezarda bulunmuştu. Arkeologların yaptığı çalışmada 531 mezar incelendi. Mezarda bir çiviye asılı bulunan, tamamının koyun postundan üretildiği belirtilen pantolonun bir atlının giyebilmesi için tasarlandığı belirtildi. Pantolonun dokuması ve modasının modern olduğu kaydedildi. Cengiz PARLAYAN