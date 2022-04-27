O faşist ramazanda azdı

HOLLANDALI fitne lakaplı siyasetçi Gert Wilders, Pakistan'daki hükümet değişikliğinden sonra, İslam'a, peygamberimize ve Müslümanlara ağır hakaretler içeren mesajlar paylaşmaya başladı. Büyük tepki alan Wilders, hakaretin dozunu artırdı. Wilders, Peygamberimize sahte deme cüretinde de bulununca nefretini yaydığı Twitter, hesabını dondurdu. Kin dolu paylaşımları silmesi istenen Wilders, bu isteği geri çevirdi.ÜLKESİNDE İslam'ın yasaklanması, Kuran-ı Kerim'in toplatılması ve camilerin kapatılması çağrısında da bulunan Wilders, nefretini yaymak için Twitter'i etkili olarak kullanıyordu. Özgürlük Partisi (PVV) lideri Wilders, gelen yoğun tepki üzerine, yayınladığı bir başka mesajında söylemlerine devam edeceğini, susturulamayacağını ifade etti. Wilders ve partisi, özellikle ramazan aylarında ortaya çıkıyor ve İslam'a hakaret yağdırıyor.