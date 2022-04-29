Adı meydanda yaşatılacak

NASYONAL Sosyalist Yeraltı (NSU) adlı ırkçı terör örgütünün üç Türk'ü öldürdüğü Nürnberg kenti, örgütün ilk kurbanı Enver Şimşek'ten sonra İsmail Yaşar adına da bir meydan oluşturuyor. Önceki gün toplanan Nürnberg Belediye Meclisi, İsmail Yaşar (50) adının bir meydana verilmesini onayladı. Meydan, Yaşar'ın 9 Haziran 2005 günü öldürüldüğü döner büfesinin 150 metre yakınında bulunuyor.NÜRNBERG Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König (CSU), "İsmail Yaşar'ın adının meydana verilmesi teklifine belediye yetkilileri pek sıcak bakmadı, ancak girişimlerimle öneri kabul edildi. Mutluyum" dedi. Meydana isim tabelasının Yaşar'ın 17. ölüm yıldönümünde düzenlenecek tören ile verilmesi öngörülüyor. Kentte Abdurrahim Özüdoğru da NSU kurbanı olmuştu. Mustafa AKBABA